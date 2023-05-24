بـ 200 مليار دولار تبادل تجاري .. قوّة جبارة عالمية بين الصين وروسيا في الطريق

الوكيل الإخباري- تسعى الصين وروسيا بـ 200 مليار دولار إلى رفع حجم التبادُل التجاري السنوي بينهما، ليشهد طفرة لم تشهدها العلاقات من قبل، تُنبأ عن تحالف قد يغيّر النظام العالمي الحالي.



وبدأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، زيارة للصين، الثلاثاء، والأربعاء، حضر خلالها منتدى أعمال رفيع المستوى بين البلدين في شنغهاي، معلنا سعي بلاده لنقل التبادل التجاري مع الصين إلى آفاق أعلى، ليتجاوَز المجالات التقليدية، حسب وصفه.



يرى خبيران في مجالَي الاقتصاد والعلاقات الدولية في هذه الزيارة خطوة جديدة نحو خلق تحالف غير مسبوق، قادر، إن استمر، على تغيير شكل الاقتصاد وقواعد اللعبة في العالم.

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ومن المتوقع أن تصل التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار هذا العام، وسنزيد التبادل في الطاقة والزراعة والتمويل والتعاون الصناعي. ( سكاي نيوز )