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الجمعة، 20-08-2021 03:05 م

بنك قطر الوطني يقرر زيادة نسبة تملك غير القطريين إلى 100 بالمئة

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الوكيل الاخباري - أعلن بنك قطر الوطني اعتزامه زيادة نسبة تملك غير القطريين لأسهمه إلى 100 بالمئة بدلا من 49 بالمئة حاليا.

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ويعد بنك قطر الوطني أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويملك حصة نسبتها 38.5 بالمئة من بنك الإسكان للتجارة والتمويل.


وقال بنك قطر الوطني في إفصاح على موقع بورصة قطر اليوم الجمعة، إنه سيوصي الجمعية العامة غير العادية للبنك التي ستعقد لاحقا، بالمُوافقة على رفع نسبة تملُّك المُستثمرين غير القطريين في رأسمال البنك إلى 100 بالمئة بدلًا من 49 بالمئة، وذلك وَفقًا للقوانين المعمول بها ورهنًا بمُوافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة.


وأضاف أنه سيتمّ عقدُ جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتّفق مع ما تقدم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية على التعديل المقترح.


--(بترا)

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