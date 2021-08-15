قطر تبدأ تصدير الغاز المسال إلى كرواتيا

الوكيل الاخباري- بدأت قطر اليوم الأحد، بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا، بتسليم أول شحنة من الغاز على متن ناقلة من طراز كيو-ماكس إلى محطة كرك للغاز الكرواتية.

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ووفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم، فقد تم تحميل الشحنة على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال المستأجرة من قبل شركة قطر غاز في راسلفان في 19 تموز الماضي.



يذكر أن هذه هي أول عملية تنفذها قطر غاز لتسليم شحنة غاز طبيعي مسال إلى هذه المحطة على متن ناقلة من طراز كيو-ماكس، فيما تعد الناقلة التي نقلت على متنها الشحنة الأكبر لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم ولديها القدرة على تحميل وتسليم 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

المصدر: بترا