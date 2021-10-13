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الأربعاء، 13-10-2021 03:17 م

بوتين: روسيا مستعدة لبحث تحرك إضافي بشأن سوق الغاز

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، إن نقص الطاقة الكهربائية هو السبب في ارتفاع سعر الغاز في أوروبا وإن موسكو مستعدة لبحث تحرك إضافي.

وأضاف بوتين خلال كلمة له في ”أسبوع الطاقة الروسي“، أن هناك حاجة للاتفاق على كيفية تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة.

وأشار إلى أن ”سوق الغاز ليست مستقرة ولا يمكن توقعها، خاصة في أوروبا“، لكنه أضاف أن ”روسيا تفي بالتزاماتها التعاقدية لتوريد الغاز إلى هناك“.

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المصدر: إرم

 

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