الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن التكييف في القاعات التدريسية

الكرك: جائزة ابن الجنوب تستكمل ورشها التدريبية

توضيح من المعهد المروري حول نقاط السائق وسحب الرخصة

انقلاب مركبة على طريق المطار

أبو علي: مليار دينار تحصيل مديرية مكافحة التهرب الضريبي بعد تفعيلها

النائبان الشديفات والبشير يلتقيان وفد شباب هيئة "كلنا الأردن"

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

رصد نجم البترا وكوكب وادي رم بسماء الأردن - صورة

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الى 14.3 مليار دينار

 
الأحد، 23-07-2023 02:34 م

بيانات هامة من الفيدرالي الأمريكي بشأن القروض

LYNXMPEJ4709P_L


الوكيل الإخباري - أعلن الفيدرالي الأمريكي في أحدث بياناته عن تراجع الودائع المصرفية، مع ارتفاع الإقراض ارتفع قليلاً في الأسبوع المنتهي.

وانخفضت الودائع في البنوك الأمريكية الكبيرة بمقدار 78.7 مليار دولار لتصل إلى 17.289 تريليون دولار عن الأسبوع السابق، على أساس معدل موسميا.

أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع إقراض البنوك التجارية بمقدار 2.10 مليار دولار إلى 12.093 تريليون دولار معدل موسمياً خلال الأسبوع.

اضافة اعلان


ارتفع الإقراض العقاري السكني 8.2 مليار دولار، وانخفضت القروض العقارية التجارية بمقدار 2.00 مليار دولار، في حين انخفضت القروض الاستهلاكية بمقدار 2.1 مليار دولار عن الأسبوع السابق. 

تراجعت القروض التجارية والصناعية بمقدار 2.1 مليار دولار عن الأسبوع الماضي على أساس معدل موسميًا.

إقرأ ايضا
173-101257-egyptian-artist-mai-ezz-el-din-3

مع موسم الافراح.. كم سعر الليرة الرشادي والانجليزي في الأردن اليوم ؟

64bcbd694236046c944c1aa8

روسيا تسجل أدنى تضخم بأسعار الغذاء في أوروبا

253

إيلون ماسك يفقد تصدر قائمة فوربس كأغني رجل في العالم

47

مستويات قياسية تنتظر أسعار الأرز العالمية قريباً.. لهذا السبب!

elaosboa09742 (1)

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم ؟

64bc167b4c59b776712145d9

مجموعة العشرين تفشل في تبني خطة عمل لخفض استخدام الوقود الأحفوري

أخبار متعلقة
moved_LYNXNPEI3O02P_L

الذهب عالمياً يفتتح تداولات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة