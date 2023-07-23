بيانات هامة من الفيدرالي الأمريكي بشأن القروض

الوكيل الإخباري - أعلن الفيدرالي الأمريكي في أحدث بياناته عن تراجع الودائع المصرفية، مع ارتفاع الإقراض ارتفع قليلاً في الأسبوع المنتهي.



وانخفضت الودائع في البنوك الأمريكية الكبيرة بمقدار 78.7 مليار دولار لتصل إلى 17.289 تريليون دولار عن الأسبوع السابق، على أساس معدل موسميا.



أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع إقراض البنوك التجارية بمقدار 2.10 مليار دولار إلى 12.093 تريليون دولار معدل موسمياً خلال الأسبوع.

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ارتفع الإقراض العقاري السكني 8.2 مليار دولار، وانخفضت القروض العقارية التجارية بمقدار 2.00 مليار دولار، في حين انخفضت القروض الاستهلاكية بمقدار 2.1 مليار دولار عن الأسبوع السابق.



تراجعت القروض التجارية والصناعية بمقدار 2.1 مليار دولار عن الأسبوع الماضي على أساس معدل موسميًا.

