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الثلاثاء، 27-06-2023 08:55 ص

الذهب عالمياً يفتتح تداولات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة

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الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في مستهل تداولات الأسبوع الجديد وذلك في ظل ضعف الدولار الأمريكي بشكل واضح خلال التداولات وبخاصة مع تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية ورفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع بنهاية الأسبوع الماضي.

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وعلى صعيد تداولات اليوم، ارتفعت عقود الذهب الفورية بواقع 0.51% وسجلت نحو 1931.12 دولارا للأوقية، وأيضا، سجلت العقود اللآجلة لمعدن الذهب ارتفاعا بنسبة 0.60% واستقرت قرب مستوى 1.941.05 دولارا للأوقية.


ولقد ارتفع الذهب بتعاملات اليوم، بسبب ضعف مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من 6 عملات أجنبية رئيسية أخرى، وفي ظل وجود علاقة عكسية بين الطرفين، وانخفاض الدولار، فإن الذهب ارتفع بشكل ملحوظ، وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضا بنسبة 0.14% وسجل حوالي 102.76 نقطة.

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