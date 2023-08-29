تجارة الأردن: المبادلات التجارية مع تونس أقل من مستوى الطموحات

الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان خليل الحاج توفيق إلى تشجيع الشركات الأردنية ونظيرتها التونسية على إقامة شراكات تنهض بعلاقات البلدين التجارية والصناعية لمستويات أعلى.

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وأكد الحاج توفيق خلال لقاء مع وفد تجاري تونسي، اليوم الثلاثاء، بمقر الغرفة، إن مبادلات البلدين التجارية ما زالت أقل من مستوى الطموحات، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للارتقاء بها وفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وشدد على ضرورة تكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والتركيز على قطاعات ذات الميزة التنافسية لدى البلدين ولاسيما تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعات الغذائية والدوائية، بهدف توسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.



ودعا الحاج توفيق إلى تنظيم معرضين الأول يقام في عمان والآخر في تونس والتركيز على القطاعات الصناعية والخدمية، وتنظيم منتدى أعمال مشترك على هامشهما، للاطلاع على واقع الفرص المتاحة، والعمل على استثمارها، بما يحقق المصالح المشتركة.