الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 12:34 م

تخصيص 7.5 مليون دولار لدعم شركات تضررت من كورونا

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الوكيل الإخباري - خصص الصندوق الأردني للريادة، 7.5 مليون دولار، لدعم شركات صغيرة ومتوسطة وناشئة في الأردن تضررت من جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع البنك الدولي.

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وقال الرئيس التنفيذي للصندوق ليث القاسم، إن "الصندوق الذي يهدف إلى توفير نظام بيئي مستدام لتمكين ريادة الأعمال في الأردن بحث مع البنك الدولي تطوير أداة استثمارية لدعم شركات تضررت من الجائحة، وجرى تخصيص الأموال من مبالغ مرصودة للاستثمار في الصناديق".


وأضاف أن "من شروط استحقاق الشركات لتلقي تمويل كوفيد-19، أن تكون من المستثمرين الحاليين شريك مؤسسي (شركة) وقد باشروا بمرحلة تحقيق الإيرادات".


 




 

 


 

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