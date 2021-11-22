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الإثنين، 22-11-2021 04:15 م

تراجع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية, اليوم الاثنين, لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين.

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ويأتي التراجع بفعل تباطؤ طلب المعدن كأداة حفظ في ظل انحسار مخاوف التضخم بعد انخفاض أسعار النفط مقارنة بالأسبوع الماضي.


وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 5ر0 بالمئة إلى 29ر837ر1 دولار، وهو الأدنى منذ 10 تشرين الثاني الجاري، من مستوى افتتاح تعاملات،اليوم، عند 41ر846ر1 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 07ر849ر1 دولار.

 

بترا

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