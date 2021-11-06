السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

عاملوا أونروا: بداية التصعيد ضد إدارة الوكالة الاثنين المقبل

استطلاع الوكيل : 59% لم يفضلوا التوقيت الشتوي

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الجفر والعقبة

خط مياه رئيسي مكسور في دير علا

1,876 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

وزير التربية : الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية

400 فرصة تدريبية خلال العام الحالي وفرتها وكالة الأنباء

الطاقة تطالب شركات الكهرباء بتقليل الأعطال وتقليص مدتها

السبت، 06-11-2021 03:04 م

839 مليون دولار صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة

1111111


الوكيل الإخباري-سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 839 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2021، في مقابل 2.481 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع  66%.

اضافة اعلان


وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل أموال الغد على نسخة منه، انخفاض صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال سبتمبر الماضي لتسجل 89 مليون دولار في مقابل 269 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.


وصدرت مصر ذهب و حلي واحجار كريمة لنحو 32 دولة منهم 9 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي شملت كلا من(تونس-زامبيا روديسيا الشمالية-هولندا-شيلي-غيانا الفرنسية-العراق- النيجير-اتحاد ماليزيا ملايو سابقا-الصين الشعبية)

واستحوذت 4 دول على 99.5% من إجمالي صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 9 شهور من العام الجاري، يأتي على رأسها “كندا” مستحوذة على 52.4 % من اجمالي الصادرات بماقيمته 440 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية”الإمارات العربية المتحدة” بنحو 34.5% بما قيمته 290 مليون دولار.


وحلت في المرتبة الثالثة “أستراليا” بنحو 12.2 % بما قيمته 103 ملايين دولار، يليها “لبنان” المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري بما قيمته 2 مليون دولار ، تلاها”تركيا” بنحو1.485 مليون دولار.


وارتفعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة  إلى إسبانيا”ا لتسجل 822 ألف دولار مقابل 4 آلاف دولار، و إلى “ألمانيا الاتحادية” لتسجل ما قيمته 628 ألف دولار مقابل 73 ألف  دولار.


واحتلت “إيطاليا” المرتبة الثامنة من حيث الدول المستورد للحلي المصري مسجلة ما قيمته 243 ألف دولار مقابل 94 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت155%.

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20190804093936546

مصانع الأسمنت تعيد النظر فى العودة للغاز الطبيعى في مصر

دولار

ارتفاع الدولار الأميركي عالمياً

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ضرا

الصين تخفض الضرائب والرسوم

النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

Q6xeb

أسعار العملات مقابل الشيقل

أخبار متعلقة
637630737649780444

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

10202117103427531630058

أسعار الذهب الخميس 21/ 10/ 2021

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

1020211895514749562221

أسعار الذهب الأربعاء 20/ 10/ 2021

10202114151853329171473

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

616e82b94236043829429c8c

أكبر منجم للذهب في مصر.. كم سيبلغ إنتاجه في 2021؟