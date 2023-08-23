تراجع أسعار السكر الأبيض عالمياً

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار عقود السكر الأبيض الآجلة عالمياً في البورصات العالمية خلال التعاملات بتداولات ثاني جلسات الأسبوع ، أمس الثلاثاء.

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وقالت تقارير اقتصادية، إنه انخفض عقدا شهري تشرين الأول وكانون الأول المقبلين بنحو 0.40 دولاراً لكلٍ منهما.



وسجلت أسعار عقود السكر الأبيض الآجلة تسليم شهر تشرين الأول المقبل انخفاضًا بمقدار 0.40 دولارا لتصل إلى 681.40 دولارا للطن الواحد بتعاملات بورصة لندن السلعية.

وفي الاتجاه الهابط ذاته، انكمشت أسعار عقود السكر تسليم كانون الأول بنحو 0.40 دولارا كذلك لتبلغ 664.50 دولارا للطن.

