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الأربعاء، 20-10-2021 07:55 ص

تراجع أسعار الغاز في أوروبا

غاز 5


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا أمس الثلاثاء في ظل توقعات بطقس معتدل مع وجود رياح قوية، مما يخفف الضغط على إمدادات الغاز في القارة.

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وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الطقس الدافئ في بداية موسم الطلب على التدفئة في فصل الشتاء يقلل الطلب على التدفئة، مما أدى إلى تراجع أسعار الغاز، رغم تلميحات روسيا بأنها لن تزيد كميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا بدون موافقة السلطات الأوروبية على خط الغاز الطبيعي المثير للجدل نورد ستريم 2، الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وأوروبا الغربية عبر بحر البلطيق.


في الوقت نفسه، فإن وجود الرياح القوية خلال الأيام الحالية سيؤدي إلى زيادة إنتاج ألمانيا وبريطانيا من الكهرباء من طاقة الرياح إلى مستويات قياسية غدا الخميس، مما يقلل الحاجة إلى إنتاج محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.

 

البيان


 




 

 


 

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