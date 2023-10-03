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الثلاثاء، 03-10-2023 06:38 ص

تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وذلك بفعل ارتفاع الدولار وجني المتعاملين أرباحا من مكاسب الربع السابق الكبيرة، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية .

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وارتفع الدولار أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأميركية الإغلاق الجزئي وعززت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي.


بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 99 سنتا، بما يعادل 1.08 بالمئة، إلى 89.73 دولار للبرميل.


وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا، أو 1.04 بالمئة، إلى 87.90 دولار للبرميل.

 

سكاي نيوز


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