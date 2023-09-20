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الأربعاء، 20-09-2023 06:59 ص

انخفاض أسعار النفط اليوم عالمياً

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر في التعاملات الآسيوية الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة، مع عدم يقين المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.

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سكاي نيوز


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