تراجع أسعار النفط عالمياً

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية اليوم الجمعة، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ولتبتعد عن أعلى مستوياتها مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى الصعود الواسع لمستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد تراجع الخام الأميركي بنسبة 1.2 بالمئة إلى مستوى 70.18 دولار، من مستوى الافتتاح عند 71.05 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 71.09 دولار، وانخفض خام برنت قرابة 1.1 بالمئة إلى مستوى 72.20 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 72.94 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 73.06 دولار.



--(بترا)