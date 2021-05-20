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الخميس، 20-05-2021 03:07 م

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية اليوم الخميس، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بحسب "وول ستريت جورنال".

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ويأتي هذا التراجع بفعل تجدد مخاوف من تخمة المعروض العالمي، في ظل احتمالات عودة الصادرات الإيرانية، وبعد ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بالرغم من تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.


وتراجع الخام الأميركي بحوالي 1.9 بالمئة إلى مستوى 62.16 دولار، من مستوى الافتتاح (63.34 دولا)ر، وسجل أعلى مستوى 63.92 دولار، فيما انخفض خام برنت بنسبة 1.9 بالمئة إلى مستوى 65.33 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح 66.60 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 67.16 دولار.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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