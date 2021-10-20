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الأربعاء، 20-10-2021 03:44 م

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 167 مليون دينار خلال 6 اشهر

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 الوكيل الاخباري - تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 55% ، على أساس سنوي إلى نحو 135 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

ووفقا للبيانات، فإن مقدار التراجع في الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول بلغ 167 مليون دينار، منخفضا من 302 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي إلى 135 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

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