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الثلاثاء، 05-10-2021 03:31 م

تراجع اليورو أمام الدولار

يورو


الوكيل الإخباري - تراجعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، أمام الدولار الأميركي، على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم لاقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأميركي.

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يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى فعاليات اجتماعات إكوفين والحديث المرتقب لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وحديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز.


وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، بنسبة 0.20 بالمئة إلى مستويات 1595ر1 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1619ر1 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1590ر1 بينما حقق الأعلى له عند 1622ر1.

 

بترا


 




 

 


 

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