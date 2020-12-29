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الثلاثاء، 29-12-2020 12:56 م

ترجيح ارتفاع معدلات البطالة في الأردن العام القادم

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الوكيل الإخباري - ذكر تقرير صادر عن الإسكوا وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، العاملة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن نسبة البطالة في الأردن ستزيد عن 21% في عام 2021.

وأكد التقرير أن البطالة في المنطقة العربيّة مرجّحة للارتفاع إلى 12.5% في عام 2021، وستبلغ أعلى من معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%)، وستزيد عن 21% في تونس والأردن.

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أما دول مجلس التعاون الخليجي، فستسجّل معدلات بطالة بنحو 5.8%، كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4% في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50% في العام الماضي.


 




 

 


 

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