ترجيح ارتفاع معدلات البطالة في الأردن العام القادم

الوكيل الإخباري - ذكر تقرير صادر عن الإسكوا وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، العاملة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن نسبة البطالة في الأردن ستزيد عن 21% في عام 2021.



وأكد التقرير أن البطالة في المنطقة العربيّة مرجّحة للارتفاع إلى 12.5% في عام 2021، وستبلغ أعلى من معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%)، وستزيد عن 21% في تونس والأردن.

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أما دول مجلس التعاون الخليجي، فستسجّل معدلات بطالة بنحو 5.8%، كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4% في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50% في العام الماضي.



