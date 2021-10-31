تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن نهاية العام الحالي

الوكيل الإخباري- قال وزير البترول المصري طارق الملا، الأحد، إن البدء بتصدير بلاده الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان، سيكون بحلول نهاية العام الجاري.



وأشار الملا خلال تصريحات صحفية أن بلاده ستساهم في التخفيف من أزمة شح الطاقة في لبنان، من خلال تنفيذ الاتفاق مع كل من الأردن والنظام السوري، الموقع في سبتمبر/أيلول الماضي.



وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة في كل من مصر ولبنان وسوريا والأردن، خلال اجتماع رباعي عقد بالعاصمة الأردنية، على "خارطة طريق" لتزويد لبنان بالغاز المصري "في أقرب وقت ممكن".



ويواجه لبنان شحا في إمدادات الطاقة، في ظل أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.

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المصدر: الأناضول