الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : ارتفاع نسب تطعيم الأطفال بالمطاعيم الروتينية إلى 95%

لجنة التعليم النيابية تبحث قضية تجسير طلبة وانتسابهم لنقابة الصيادلة

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

الغذاء والدواء تطلق حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

مستشفى معان الحكومي لـ الوكيل : ارتفاع إصابات مشاجرة معان إلى 13 إصابة

وزارة البيئة: اللجنة الفنية لتعديل حدود محمية ضانا لم تصدر إي توصيات واضحة

وزير الزراعة: فساد كبير في الأعلاف بسبب الحيازات الوهمية

وفاة احد المصابين في مشاجرة اربد متاثرا بجراحه

الأردنيون يترقبون التسعيرة الجديدة للمحروقات مساء اليوم

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: نسبة اشغال المستشفيات ضمن المعدلات الطبيعية

الأحد، 31-10-2021 02:57 م

تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن نهاية العام الحالي

thumbs_b_c_8c35592dba37956118648415976a3c9d


الوكيل الإخباري- قال وزير البترول المصري طارق الملا، الأحد، إن البدء بتصدير بلاده الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان، سيكون بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار الملا خلال تصريحات صحفية أن بلاده ستساهم في التخفيف من أزمة شح الطاقة في لبنان، من خلال تنفيذ الاتفاق مع كل من الأردن والنظام السوري، الموقع في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة في كل من مصر ولبنان وسوريا والأردن، خلال اجتماع رباعي عقد بالعاصمة الأردنية، على "خارطة طريق" لتزويد لبنان بالغاز المصري "في أقرب وقت ممكن".

ويواجه لبنان شحا في إمدادات الطاقة، في ظل أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.

اضافة اعلان

 

المصدر: الأناضول

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62020279625406254534

أسعار الذهب الأحد 31/ 10/ 2021

617e1ebf42360448b676ce3f

مخاوف دولية من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

617e31c94c59b752ae2054e5

أرباح أرامكو تصل إلى 30.4 مليار دولار في الربع الثالث من 2021

RJ image

6.76 مليون دينار صافي أرباح الملكية الأردنية في الربع الثالث من 2021

617d02eb423604047d7ee22b

مصرف سوريا المركزي يعلق على أنباء عن طباعة عملة ورقية بأربعة أصفار

444-19

معركة هيمنة بين بتكوين وإيثريوم

أخبار متعلقة
download (37)

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6% بعد تصريحات لبوتين

6179350742360429d4496f64

شولتز: ألمانيا ستحتاج الغاز لفترة طويلة

بايدن ٢

بايدن يتوقع انخفاض أسعار الغاز في 2022

616fb01a4c59b763f866664b

لبنان..ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني

غاز 5

تراجع أسعار الغاز في أوروبا

62728

وفد من صندوق النقد الدولي يصل لبنان هذا الأسبوع