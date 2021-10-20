الأربعاء 20-10-2021
الوكيل الاخباري

المطاعم السياحية تقدم بروتوكولا صحيا للحكومة بشأن السماح بالاراجيل

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

وزارة الأشغال تتابع الاستعدادات للتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء

شكوى من ثانوية عنبة للبنين في المزار الشمالي .. والتربية تتابع -صور

روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين

إصابتان إثر حادث سير على طريق إربد الزرقاء

أسعار الذهب الأربعاء 20/ 10/ 2021

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

الأردن يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى

الأربعاء، 20-10-2021 10:04 ص

لبنان..ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني

616fb01a4c59b763f866664b


الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الأربعاء، بشكل "جنوني" كما وصفها الإعلام اللبناني، وسط أزمة اقتصادية هائلة يعيشها المواطنون اللبنانيون.

اضافة اعلان

 

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن بات مصرف لبنان يؤمن دولارات استيراد الوقود وفق سعر صرف منصة "صيرفة"، وبعد أن ارتفعت أسعار المحروقات عالمياً، بخاصة بعد رفض تكتل "أوبك +" زيادة الإنتاج بشكل يضاهي تعافي الطلب، في حين تشهد الليرة اللبنانية هبوطا حادا في قيمتها بالنسبة للدولار في السوق السوداء، بعد أن فقدت أكثر من 90% من هذه القيمة.

وأصدرت وزارة طاقة المياه- المديرية العامة للنفط جدول تركيب أسعار المحروقات صباح اليوم، وجاء كالآتي:

 - سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ302700 ليرة لبنانية (ارتفع 59900 ليرة).

- سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بـ312 ألفا و700 ليرة لبنانية (ارتفع 62000 ليرة).

- سعر المازوت بـ270 ألفا و700 ليرة (زاد 35500 ليرة).

- قارورة الغاز بـ 229600 ليرة (ارتفع 9400 ليرة).

(1 دولار = 20500 ليرة لبنانية، في السوق السوداء الموازية)

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بنزين1

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

616fc35f4c59b7120938b530

روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين

1020211895514749562221

أسعار الذهب الأربعاء 20/ 10/ 2021

غاز 5

تراجع أسعار الغاز في أوروبا

usd-jpy-الين-دولار

تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

102021147141592627604

ارتفاع أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
1020217104427436613699

أسعار الذهب اليوم الاحد 10/ 10/ 2021

615ebf2e4c59b772c51dea9c

انخفاض أسعار النفط عالميا

لببب

لبنان يرفع أسعار البنزين

614ad8d14236040cfd047cb7

ارتفاع أسعار النفط عالميا

-1310923580

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

bK1b87muYogYY6E6OPmidm0BgrxTatNKhF85kN0u

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عالميا