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الإثنين، 18-10-2021 02:54 م

وفد من صندوق النقد الدولي يصل لبنان هذا الأسبوع

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الوكيل الإخباري- أعلن مصدر لبناني مطلع، عن وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان هذا الأسبوع بهدف مناقشة آلية التفاوض مع الحكومة بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي.

وأشار المصدر إلى أن "رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سيجتمع برئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا على هامش قمة تغير المناخ في إسكتلنديا الشهر المقبل".

ومطلع الشهر الحالي، أعلن صندوق النقد الدولي عن اطلاق جولة جديدة من المحادثات مع الجانب اللبناني، الذي أعلن في وقت سابق استئناف التواصل مع الصندوق بغية التوصل إلى اتفاق يتيح له "الاستفادة من الدعم الدولي".

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المصدر: الميادين

 

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