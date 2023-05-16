تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة من جديد

الوكيل الاخباري - قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي لا يزال ملتزما بخفض التضخم، مشيرة إلى أن معدل الفائدة الحالي قد لا يكون النهائي.



وقالت ميستر في خطاب لها: " بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 %".



وتابعت: تظهر لنا البيانات أن معدلات الفائدة ليست في مستوى صحيح بما فيه الكفاية.

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وأضافت: "أحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم، حيث إن الأسعار ما زالت مرتفعة، وعلينا التمسك بما نقوم به".



وأكدت: "نعلم جميعا أن ارتفاع التضخم يجعل من الصعب جدا على الناس تغطية نفقاتهم، إنه عبء مرهق بشكل خاص على الأشخاص والشركات التي لديها موارد أقل".

