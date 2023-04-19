تعثر الشركات العالمية عن السداد في أعلى مستوياته منذ كورونا

الوكيل الاخباري -
سجلت حالات تخلف الشركات عن السداد حول العالم، أعلى زيادة فصلية خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة بأي فترة أخرى منذ أواخر 2020، عندما كانت المنشآت تئن تحت وطأة القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا .اضافة اعلان
وكشفت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقرير لها، أن 33 شركة تصنفها تخلفت عن سداد ديونها في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من 2020 عندما تعثرت 47 شركة، ووفقا للتقرير، تخلفت 15 شركة عن سداد الديون خلال مارس، وهو أعلى معدل على أساس شهري منذ ديسمبر 2020.
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وكان "بنك سيليكون فالي"، الذي انهار في مارس، وشركته القابضة "إس في بي فاينانشيال جروب" وبنك سيجنتشر من بين الشركات التي تخلفت عن السداد، وقد أثار انهيار البنوك الشهر الماضي حالة من الذعر بين المستثمرين وعملاء المصارف الإقليمية في أمريكا، كما تسبب في زعزعة الثقة في القطاع المصرفي العالمي بشكل عام. ( الاقتصادية
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