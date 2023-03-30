الفيدرالي الأميركي: قرارات الفائدة ستحدد في كل اجتماع على حدة

الوكيل الإخباري - قال‭ ‬نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للإشراف المصرفي، مايكل بار، إن المجلس سيتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة من الآن فصاعدا على أساس كل اجتماع على حدة، وسيأخذ الظروف المالية في الاعتبار إلى جانب عوامل أخرى.

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وأضاف بار أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم الثاني من جلسات الاستماع بشأن انهيار بنك سيليكون فالي "سننظر في البيانات الواردة.



ونوه إلى أنه سيت البحث عن الظروف المالية المتغيرة، وسيتم اتخاذ حكم على أساس كل اجتماع على حدة بشأن هذا القرار.



وأفاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي هيأ الأجواء جيدا قبيل المضي قدما في الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي نفذها خلال العام الماضي، لذا ما كان ينبغي أن تفاجئ إدارة أي بنك من البنوك.



وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية، الأسبوع الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 % . ( سكاي نيوز )

