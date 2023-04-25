تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 326 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 284 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا ارتفع عالميا ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب محليا بنحو 50 قرشا للغرام.



وأضافت أن ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى تراجع الدولار وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأميركي حول نسب الفائدة.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الثلاثاء، 40.6 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.9 دينارا لجهة البيع.

