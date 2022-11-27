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الأحد، 27-11-2022 03:17 م

تقرير اقتصادي: شروط الاقتراض في دول آسيا باتت أصعب

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف تقرير اقتصادي جديد من منصة (آي بي غلوبال) للتصنيف الائتماني، أن شروط الائتمان (الاقتراض) في آسيا واقتصاديات الدول النامية خلال الربع الرابع من العام الحالي باتت أكثر صعوبة بسبب الركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا.

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وبيّن التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أن تباطؤ النمو العالمي سوف يعيق تعافي عائدات الحكومات في دول اسيا، إلى جانب ارتفاع تكلفة البضائع، وهو ما سوف يضر بالمقترضين.


وأكد على أن تشديد سياسات التمويل ورفع الفائدة المستمر سيكون له أثر قوي على الاقتراض، بسبب الزام هذه الدول برفع الفائدة لديها للدفاع عن عملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي القوي.


ونوه التقرير إلى أن المستثمرين والمقرضين اصبحوا أكثر انتقائية في  مقياس الائتمان، وهذا يعني أن شروط التمويل قد تتشدد أكثر في الفترات القادمة.


وختم التقرير أنه في ظل هذه الأزمة ووجود الاقتصاد الكلي المتدهور، وارتفاع أسعار المدخلات، وازدياد تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تشكل جانباً سلبياً كبيراً، فان كل ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع في مخصصات خسائر القروض.

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