السبت 19-11-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في الرصيفة

اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد

تشييع جثمان الفنان أشرف طلفاح في جحفية - صور

الفراية: سياستنا تسمح بزيارة أي شخص للأردن لتلقي العلاج

الضمان: التقديم لصرف الرصيد الادخاري لغايات العلاج بداية كانون الأول المُقبل

يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا

روغوف: استهداف مستودع ذخيرة أوكراني ومصنع لمحركات الطائرات في زابوروجيه

إسناد تهمة القتل العمد والشروع به لخادمة إثيوبية

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

 
السبت، 19-11-2022 03:30 م

كوب 27.. مصر توجه رسالة لدول العالم

22


الوكيل الإخباري - دعا سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس مؤتمر المناخ "كوب27" ما يقرب من 200 دولة مجتمعة في مصر إلى "الارتقاء إلى مستوى الحدث".

وفي حديثه بعد يوم من الموعد المفترض الانتهاء المؤتمر، قال شكري إنه يعلم أن هناك الكثير من "الاستياء" بين جميع الأطراف، لكنه دعا الدول إلى إبداء التصميم على التوصل إلى توافق.

وأضاف أن "الغالبية العظمى" من الدول تعتبر مشاريع القرارات التي قدمتها رئاسة مؤتمر المناخ "متوازنة".

وأوضح سامح شكري بعد ليلة من المفاوضات المكثفة إثر تمديد المؤتمر في شرم الشيخ أن "الغالبية العظمى من الأطراف أبلغتني أنها تعتبر النص متوازنا وقد يؤدي إلى اختراق محتمل توصلا إلى توافق".

مسودة البيان الختامي للقمة التي أصدرتها الرئاسة المصرية، كشفت عن استقطاب حاد بين دول الشمال والجنوب، وعكست المواقف المتباينة بين الرؤى والتطلعات حول القضايا الرئيسية في المفاوضات.

اضافة اعلان


من جانبها، تبدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحفظا عن إنشاء آلية تمويل منفصلة للخسائر والأضرار، في ظل وجود مؤسسات تمويلية قائمة يمكنها القيام بذلك، وأبدت بعض الدول استعدادها للتمويل المنفرد بعيدا عن وجود كيان تمويلي بالاتفاقية. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
بببببببب

سلطنة عمان تسجل أعلى معدل نمو سنوي لإنتاج حقل نفط في المنطقة

2046856-1444732747

جرائم السرقة في بريطانيا تزيد بعد ارتفاع تكاليف المعيشة

تت

تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان كتلة (التاجر): نحمل مشروعا تحديثيا لغرفة تجارة عمان

3534078_9150dad803385d14fa41ca9b1f254681_640x640

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

يسييي

توجه من دول مجموعة السبع لوضع سقف سعري للنفط الروسي

ببب

استطلاع دولي: زيادات قياسية متوقعة للرواتب في عام 2023

أخبار متعلقة
يسييي

توجه من دول مجموعة السبع لوضع سقف سعري للنفط الروسي

1461581-1624956695

أمريكا تقترح على الاتحاد الأوروبي فرض قيود على التصدير تستهدف الصين

نفط5

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

15a732b8-ارتفاع-أسعار-الفائدة-تعبيرية

هل يتجه الفيدرالي لرفع الفائدة مجددا؟

2366ffd2-22b9-4256-bdb2-f1ebe942624b--D2NH1

أوروبا تشهد تراجعا لاستهلاك الغاز في شهري آب وأيلول

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأميركية ومخاوف العرض تحد من الخسائر