السبت 19-11-2022
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السبت، 19-11-2022 11:09 ص

النفط يهبط بقوة للأسبوع الثاني

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الوكيل الإخباري - سجل النفط خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد أن تراجع في آخر تداولات الأسبوع، أمس الجمعة، بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين، والمخاوف من إجراءات الزيادة بمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وساهم ارتفاع الدولار الأميركي، الذي يجعل النفط أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في تراجع أسعار خام النفط.

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وسجل خاما القياس خسائر أسبوعية قوية، حيث خسر برنت نحو 9 % وتراجع خام غرب تكساس الأميركي بنحو 10% خلال الأسبوع.


كما بلغ سعر مزيج برنت عند التسوية، الجمعة، 87.62 دولار للبرميل منخفضا بواقع 2.16 دولار، أي بنسبة 2.4 % بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.08 دولار للبرميل متراجعا 1.56 دولار تمثل 1.9 %.

وشهدت السوق بالنسبة للخامين تحولا بطرق تظهر تراجع المخاوف بشأن الإمدادات. ( سكاي نيوز )

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