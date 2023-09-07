تقرير: نفوذ مجموعة بريكس يتمدد إلى أسواق الطاقة والمعادن في العالم

الوكيل الإخباري - قال تقرير اقتصادي صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن بات واضحاً أن "مجموعة بريكس" اختارت بعناية توسيع عضويتها في "قمة جوهانسبرغ" الأخيرة لإحكام هيمنتها على أسواق الطاقة والحبوب والممرات المائية الرئيسية للتجارة العالمية.

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وبيّن التقرير، أن العضوية الجديدة ضمت كلاً من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي دول كبرى لإنتاج النفط في العالم إلى جانب روسيا.



وجاء في التقرير، أن بريكس اختارت من بين الدول الـ22 التي تقدّمت بطلبات لعضوية بريكس، الأرجنتين التي تُعد من كبار المنتجين للحبوب واللحوم والليثيوم في أميركا الجنوبية، إلى جانب إمدادات الحبوب من البرازيل وروسيا والهند والصين.



كما اختارت بريكس لعضويتها كلاً من (إيران ومصر) حيث توجد في مصر قناة السويس، الممر المائي المهم لعبور التجارة بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، إضافة إلى إيران التي يوجد بها مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله يومياً نحو 17 مليون و500 ألف برميل من النفط إلى الأسواق الآسيوية، إضافة إلى ناقلات الغاز المسال.



ويرى التقرير، أن دول بريكس وعلى رأسها تحالف الصين وروسيا عبر هذا الاختيار الدقيق لتوسيع العضوية تستهدف تحويل المجموعة من تكتّل فضفاض إلى تكتّل فاعل في التجارة والطاقة العالمية، وذلك لتُحديد مسارات الطاقة والمواد الغذائية وأسعارها وممراتها خلال السنوات المقبلة.



وقال التقرير إن توسيع عضوية بريكس ربما يضع لبنة (نظام نفطي جديد) يهيمن على أسواق الطاقة في العالم من حيث حجم الإمدادات والاستهلاك وبالتالي تحديد الأسعار.

