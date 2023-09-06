عقل: أسعار النفط لن تنخفض حتى نهاية العام ولا يوجد أمام المواطن إلا ترشيد الاستهلاك

الوكيل الإخباري -

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قال الخبير النفطي هاشم عقل، إن الارتفاع الملموس المفاجئ الذي طرأ أمس على أسعار النفط عالمياً للتجاوز حاجز الـ 90 دولاراً للبرميل من المُتوقع أن يستمر، وقد يزيد ليصل إلى حاجز الـ 100 دولار للبرميل مع نهاية العام الحالي.وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن هذه الارتفاعات سيكون لها انعكاس واضح على أسعار المحروقات محلياً، منوهاً إلى أن الارتفاعات سوف تتوالى شهرياً، وهذا أمر بات مؤكداً.وأضاف أن سبب ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل هو السعودية ( اللاعب الرئيسي في منظمة أوبك + ) بعد قرار تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً لمدة 3 أشهر.وأكد عقل على أن خفض الانتاج يعني عملياً (قلة المعروض في السوق) وبالتالي بقاء الأسعار مُرتفعة، منوهاً إلى أن هذه هي سياسة أوبك+ المعروفة لبقاء السعر مرتفعاً.وأشار إلى أنه لا مفر أمام المواطن الأردني إلا أن يتّبع إجراءات الترشيد ويُقلّل من الاستهلاك.وارتفعت أسعار النفط أمس، وتجاوزت حاجز الـ 90 دولاراً للبرميل، بعد أن أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي لانتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا لمدة 3 أشهر.