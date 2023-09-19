الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الأركان يستقبل وزير الدفاع القبرصي

الامانة تنفذ مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار

أندية المحترفين تعلق مشاركتها بالدوري وهذه مطالبها للعودة عن القرار

غوتيريش: ما حدث في درنة الليبية مثال على التحديات المحيطة بالبشر

الجفاف يرفع أسعار زيت الزيتون في العالم 130%

توقعات مفاجئة بشأن أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء

السفير الدنماركي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الدنماركية

زيارة مفاجئة لبشار الاسد إلى دولة كبرى

رئيس الوزراء بشـر الخصاونة يصدر جملة من التوجيهات

الملكة تشكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

 
الثلاثاء، 19-09-2023 03:50 م

توقعات مفاجئة بشأن أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء

LYNXNPED8J0CJ_L


الوكيل الإخباري - بالتزامن مع اقتراب إصدار الفيدرالي الأمريكي لقراره بشأن أسعار الفائدة يوم غدا الأربعاء، تتوقع أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم (بلاك روك) أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة حتى عام 2024.

اضافة اعلان


وقالت كبيرة محللي الاستثمار الكلي في بلاك روك لورا كوبر، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يبقي أسعار الفائدة في منطقة تقييدية حتى عام 2024، بسبب الضغوط التضخمية المستمرة.

وأضافت: "على الرغم من ترسخ علامات صعوبة خفض التضخم بقوة، فمن المرجح أن تستقر ضغوط الأسعار فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪". 

وتتوقع كوبر أن يثبّت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء، لكنه سيبقي الباب مفتوحاً أمام زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. 

وتقول كوبر: "إن الفائدة يجب أن تظل في منطقة مُقيدة حتى منتصف عام 2024".

إقرأ ايضا
463927

الجفاف يرفع أسعار زيت الزيتون في العالم 130%

3392516-1831652432

ارتفاع حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

9202316103953274463287

الحاج توفيق يطالب بصياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا

euro-and-gold

بيانات التضخم لمنطقة اليورو تقلب الموازين وترفع الذهب واليورو

123379417_106378761276543_1242247282038615037_n

بمقدار دينارين .. اختلاف على سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

الأرز

فاو: أسعار الأرز عالمياً هي الأعلى منذ 15 عاماً

أخبار متعلقة
image_processing20230731-677371-yo9h5

التضخم في منطقة اليورو يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف

2002

هل يتوقف قطار رفع الفائدة الأميركية مؤقتاً في ايلول الجاري؟

220

الدولار يتراجع وسط ترقب لمسار أسعار الفائدة الأميركية

GettyImages-1207596507

رغم توقعات الاستمرار في رفع الفائدة الأسهم الأمريكية ترتفع

1048204425_0_64_2730_1600_1920x0_80_0_0_937b1216e650222e3b9e2d9c1b026607

الفيدرالي الأمريكي: تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة ومستعدون لزيادة الفائدة بشكل أكبر

55896

تعرّف على السيناريو الأكثر ترجيحاً بشأن رفع الفائدة الشهر القادم