توقعات مفاجئة بشأن أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء

الوكيل الإخباري - بالتزامن مع اقتراب إصدار الفيدرالي الأمريكي لقراره بشأن أسعار الفائدة يوم غدا الأربعاء، تتوقع أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم (بلاك روك) أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة حتى عام 2024.

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وقالت كبيرة محللي الاستثمار الكلي في بلاك روك لورا كوبر، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يبقي أسعار الفائدة في منطقة تقييدية حتى عام 2024، بسبب الضغوط التضخمية المستمرة.



وأضافت: "على الرغم من ترسخ علامات صعوبة خفض التضخم بقوة، فمن المرجح أن تستقر ضغوط الأسعار فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪".



وتتوقع كوبر أن يثبّت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء، لكنه سيبقي الباب مفتوحاً أمام زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.



وتقول كوبر: "إن الفائدة يجب أن تظل في منطقة مُقيدة حتى منتصف عام 2024".