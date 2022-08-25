جفاف الصين العظيم.. أسوأ موجة حر تشهدها البلاد منذ عام 1961

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين أن موجة الجفاف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي هي الأسوأ على الإطلاق، منذ أن بدأت البلاد في تسجيل بيانات الأرصاد الجوية منذ عام 1961



وأفادت بيانات رسمية بأن الجفاف يضرب نصف أراضي الصين الشاسعة بدرجات متفاوتة بسبب موجة الحر التي تؤدي إلى ندرة المياه هذا الصيف، بما في ذلك منطقة التيبت، والتي تعرضت لجفاف شديد، بحسب خريطة نشرتها إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الصينية.

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وسجلت في عدد من المدن الكبرى أعلى درجات حرارة في تاريخ البلاد، بلغت 45 درجة مئوية، في جنوب غرب البلاد.



ويسبب الجفاف مشكلة لمزارعي الأرز وفول الصويا التي تستهلك كميات كبيرة من المياه. ( سكاي نيوز )