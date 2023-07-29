حاكم مصرف لبنان: احتواء الانهيار المالي ممكن بمبادرات نقدية

الوكيل الإخباري - قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال "مبادرات نقدية" حتى بعدما تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري.

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وفي الآونة الأخيرة شوهت فترة ولايته التي استمرت 30 عاما بسبب الانهيار الاقتصادي الشديد والاتهامات في لبنان والخارج باختلاسه مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان.



وقال سلامة في تصريحات إنه تصرف وفقا للقانون وأن محاميه قدم معارضات قضائية في فرنسا وألمانيا، اللتين وجهتا له اتهامات.



وأضاف "في الوقت الذي أغادر فيه وعلى الرغم من الأزمة التي من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار كامل، يستطيع البنك المركزي احتواء هذه الأزمة من خلال مبادرات نقدية".



وقال إن الاقتصاد اللبناني حقق نموا بنسبة 2 في المائة العام الماضي وقد يتعزز النمو ليبلغ نحو 4 في المائة في 2023، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن معايير محددة.