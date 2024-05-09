رئيس غرفة تجارة الأردن يدعو لإنشاء منصة عربية للابتكار

الوكيل الاخباري - دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى إنشاء منصة عربية للابتكار بهدف دعم الجهود المبذولة للوصول لاقتصاد مستدام ومتطور ومزدهر قائم على التكنولوجيا والريادة.

اضافة اعلان



وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، بين الحاج توفيق أن الابتكار يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتوليد فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المنتجات والخدمات، بما يُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، وظهور قطاعات وصناعات جديدة كالتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، ورفع جودة الحياة ومستوى معيشة المواطنين.



و أشار الحاج توفيق خلال مشاركته في إحدى جلسات أعمال قمة “AIM للاستثمار 2024 “، في أبوظبي، والتي أدارها أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، إلى أن المنطقة العربية يمكن لها أن تتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقق تقدما بمسيرتها نحو مستقبل أكثر نموا وازدهارا.



ولفت الحاج توفيق خلال الجلسة التي حملت عنوان “رؤى المنطقة العربية: توجيه الاستثمار في اقتصاد قائم على الابتكار نحو الاستدامة” إلى أن المنطقة العربية تواجه كغيرها من مناطق العالم، تحديات عديدة في مواكبة هذه التحولات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة إلا أنها تملك أيضًا فرصًا هائلة لترسيخ الوعي بأهمية الابتكار وتعزيز الاستثمار القائم على الاستدامة.



وأوضح أن الأردن سعي إلى تعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات من خلال دعم الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار في الابتكار التقني، ما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.



وأشار إلى سعي الأردن لتطوير مناهج تعليمية تشجع على الابتكار والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وورش عمل تعزز القدرات الابتكارية وريادة الأعمال، وتطوير السياحة المستدامة كمصدر رئيسي للدخل، من خلال حماية المواقع الطبيعية والثقافية وتعزيز السياحة البيئية والثقافية والمغامرات.



يذكر أن الأردن إحتل المرتبة 71 عالميا على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، والذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ونالت 28.2 درجة من أصل 100.

وقامت (الويبو) بتقييم مستويات الابتكار في 132 اقتصاداً مع التركيز على قائمة طويلة من المعايير مثل رأس المال البشري والمؤسسات والتكنولوجيا والإنتاج الإبداعي بالإضافة إلى تطور السوق والأعمال.

