اجتماع الدورة الـ 32 للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة اليوم

الوكيل الاخباري - يترأس رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، والتي بدأت اجتماعاتها التحضيرية الأربعاء.

اضافة اعلان



ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والسياحة والآثار مكرم القيسي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والنقل وسام التهتموني، والاتصال الحكومي مهند المبيضين.



وعلى هامش الاجتماع، بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني مع نظيرها المصري الفريق كامل الوزير، الأربعاء، أوجه التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والبحري والسككي.



وأكدت التهتموني عمق العلاقات الأردنية المصرية والتعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية، خصوصا النقل بقطاعاته المتعددة، مشيرة إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات النقل والقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعود بالمنفعة على البلدين.



وأشاد الوزير المصري على دوام انتظام عقد اللجان الفنية المشتركة في النقل البري والبحري، مؤكدا دورها في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر.

