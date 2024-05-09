3 اصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

الوكيل الاخباري- تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع عدة حوادث خلال ال 24 ساعة الماضية وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.



وقال النقيب سفيان العتوم، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام إن الدوريات تعاملت مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابتين حالتهما العامة متوسطة وتم اسعافهم إلى مستشفى الكرك الحكومي.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الممر التنموي نتج عنه إصابة واحدة متوسطة وتم اسعافها إلى مستشفى التوتنجي.



وبين أنه تم التعامل حادث اشتعال لرأس صهريج في العقبة محمل بالمواد النفطية ، مشيرا إلى أن كوادر الدفاع المدني قامت بقطع حركة السير لمدة ساعتين .

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