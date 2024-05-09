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الخميس، 09-05-2024 09:06 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بفضل تقلص مخزونات الخام الأمريكية الذي يشير إلى تراجع المعروض ووسط تزايد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

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وبحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 23 سنتًا إلى 83.81 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 29 سنتًا إلى 79.28 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل مع زيادة نشاط المصافي.


ولكن ارتفاع مخزونات البنزين، التي قالت الإدارة إنها تضخمت بشكل غير متوقع، تجاوز 900 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 228 مليون برميل، حال دون ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.






 




 

 


 

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