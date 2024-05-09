الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مليون طن قمح استهلاك المملكة العام الماضي

أونروا: 80 ألف شخص نزحوا من رفح منذ تكثيف العملية الإسرائيلية

ارتفاع طفيف بسعر الكوسا والخيار في السوق المركزي

الأمانة: إغلاق جزئي لشارع الشهيد غدا

طالبة مبتعثة من "اليرموك" تفوز بجائزة في جامعة بريدج ووتر الأمريكية

الإمارات تنعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

اليوم الـ216 .. آخر تطورات عدوان الاحتلال المستعر على قطاع غزة

أسعار الذهب في الاردن اليوم

مسؤول إسرائيلي ردا على بايدن: سندخل رفح دون مساعدات

رئيس غرفة تجارة الأردن يدعو لإنشاء منصة عربية للابتكار

الخميس، 09-05-2024 08:49 ص

للمرة الأولى.. بايدن يحدد شروطا على إمدادات السلاح لإسرئيل

144


الوكيل الإخباري- حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوماً على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأكد أن القنابل التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت في اغتيال  المدنيين في غزة.

اضافة اعلان


وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال بايدن - رداً على سؤال حول السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل - إن" مدنيين تم اغتيالهم في غزة بسبب هذه القنابل، وهذا أمر سيئ".


وحذر من أنه "إذا دخلوا (الإسرائيليون) إلى رفح، فلن أزودهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق ضد المدن"، مضيفاً "لن نسلمهم الأسلحة والقذائف المدفعية التي استُخدمت" حتى الآن في الحرب على قطاع غزة.


وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن (81 عاماً) بصورةٍ علنيةٍ شروطاً للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل "ضمان حماية إسرائيل بواسطة القبة الحديدية".


وبشأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في رفح أقصى جنوب قطاع غزة والتي يتكدس فيها أكثر من مليون نازح فلسطيني، وصف بايدن العملية بأنها توغل لم يطل "مراكز سكانية"، في إشارةٍ إلى أنها ليست عمليةً بريةً واسعة النطاق تستدعي رد فعل من إدارته.


وأضاف بايدن أنه حذر بوضوح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب "من أنهم لن يحظوا بدعمنا إذا دخلوا إلى المراكز السكانية"، لكنه أكد أن إسرائيل لم تتجاوز بعد الخط الأحمر بشأن رفح.


وقبل يومين، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة علقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعدما فشلت في معالجة "مخاوف" واشنطن إزاء خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح رفح.


وقال المسؤول "لقد علقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كيلوغرامات)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كيلوغراما)".


في سياقٍ متصل، قال بايدن إن إدارته تعمل مع الدول العربية المستعدة للمساعدة في إعادة الإعمار في قطاع غزة، والمستعدة للمساعدة في الانتقال لحل الدولتين.


وبشأن الحراك الطلابي الذي عمّ الجامعات الأميركية، قال بايدن "وصلتني رسالة الطلاب، وهناك حق مشروع في التظاهر، ولكن لا يجوز استخدام خطاب الكراهية وتهديد طلاب يهود".

 

الجزيرة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GM4eQZoXMAAG9Yc

أونروا: 80 ألف شخص نزحوا من رفح منذ تكثيف العملية الإسرائيلية

thumbs_b_c_8771ab8b9c38c7a082a6655b6888252b

اليوم الـ216 .. آخر تطورات عدوان الاحتلال المستعر على قطاع غزة

1083192522_512_0_2560_2048_640x0_80_0_0_35d11ecba7ec5563002640df56a1aea1

مسؤول إسرائيلي ردا على بايدن: سندخل رفح دون مساعدات

حماس

حماس: إسرائيل غير جادة وتستغل المفاوضات غطاء لاجتياح رفح

1

5 دول تتجه للاعتراف قريبا بدولة فلسطين

اسعاف ففف

إصابة شاب واعتقال آخرين إثر اقتحام قوات الاحتلال جنين

أخبار متعلقة
4_news_1715159449

جيش الاحتلال يقلل من أهمية تعليق شحنة أسلحة أميركية

بايدن

مشرعون ديمقراطيون لبايدن: ثمة أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأميركي

خاص

مسؤول بالخارجية الأميركية يكشف خلافا داخليا حول تسليح إسرائيل

11

معاريف: نتنياهو "خائف ومتوتر" من صدور مذكرة دولية باعتقاله

حح

الشيوخ الأميركي يقر مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

با

بايدن يبحث إرسال أسلحة جديدة لإسرائيل