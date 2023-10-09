ضوء أخضر لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري -
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تشريع يضاعف تقريباً حصة مصادر الطاقة المتجددة في الكتلة بحلول العام 2030.اضافة اعلان
واعتمد النواب الأوروبيون هذا التشريع، حيث يمهّد الضوء الأخضر الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي الطريق أمام دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي ذلك قبل أسبوعين من الإعلان المتوقع عن حزمة جديدة اقترحتها بروكسل لدعم قطاع طاقة الرياح.
ويحدّد النص المعتمد الذي كان نتيجة اتفاق أبرم نهاية آذار الماذي بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، الهدف الملزم المتمثل في استخدام 42.5% على الأقل من الطاقات المتجددة في الاستهلاك الأوروبي بحلول العام 2030، مقابل المستوى الحالي البالغ حوالي 22%. سكاي نيوز