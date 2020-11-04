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الأربعاء، 04-11-2020 02:34 م

سعر برميل "برنت" 40 دولارا للبرميل

خبراء يحددون تأثير الانتخابات الأمريكية على أسعار النفط

نفط
من المصدر


الوكيل الإخباري - توقع خبراء أن تمر سوق النفط بتقلبات حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي تشهد منافسة قوية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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ويجري حاليا تداول سعر برميل "برنت" فوق الحاجز النفسي 40 دولارا للبرميل، لكن أسعار النفط غيرت اتجاهها عدة مرات خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وأضاف الخبراء أن إجراءات الحجر الصحي التي في ظل أزمة كورونا ومراجعة اتفاق "أوبك+" تلعب دورا أكثر أهمية لأسعار النفط على المدى الطويل.


في بداية التداولات صعدت أسعار الذهب الأسود، لكنها تراجعت عند افتتاح الأسواق في أوروبا، إلا أنها عادت إلى المنطقة الخضراء بعد ذلك، والآن (الساعة 15:00 بتوقيت موسكو) تنمو بنحو 2%.

 

وعزا خبراء هذا التقلب في أسعار النفط للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتوقعوا استمرار التذبذب حتى صدور النتائج النهائية الرسمية لتلك الانتخابات.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

 

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