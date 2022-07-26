الثلاثاء 26-07-2022
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الثلاثاء، 26-07-2022 02:46 م

خبير يدعو الأردنيين لتقنين الاستهلاك

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - دعا خبير النفط والطاقة هاشم عقل الأردنيين إلى تقليل استهلاكهم من المحروقات واتباع سياسة التقنين.

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً ووصولها لمستوى كبير، بات واجباً وضرورة على المواطنين اتباع سياسة التقشف، وتغيير السلوك الاستهلاكي. 

وأشار إلى أن إحصاءات رسمية بينت أن 24% من إجمالي استهلاك الأردن من مادة البنزين تذهب هدراً و دون فائدة، منوهاً إلى أن ذلك يخلف آثر مالية واقتصادية صعبة.


وطرح عقل مثال بريطانيا، قائلاً إن تقارير كشفت أن 46 % من البريطانيين اتبعوا سياسة التقشف، والبحث عن السلع الأرخص.


وحذّر من ارتفاع معدلات التضخم في الأردن أكثر مما هي عليه اليوم عند 5.2%، مشيراً إلى أن الخوف إذا ارتفعت هذه النسبة وحدوث ما لا يحمد عقباه. 


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