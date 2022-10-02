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الأحد، 02-10-2022 04:04 م

خسائر حادة لأسواق الأسهم العالمية

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الوكيل الإخباري - يتطلع المستثمرون حول العالم لأي أخبار جيدة لمساعدتهم على نسيان ربع قاس لأسواق الأسهم العالمية، والتي تكبدت خسائر بلغت منذ بداية العام حوالي 24 تريليون دولار.اضافة اعلان


ويأمل المستثمرون أن يمنحهم موسم أرباح الشركات التي ستعلن نتائج الربع الثالث، فرصة لتعويض بعض هذه الخسائر.

تراجع مؤشر "إم إس سي أي وورلد"، الذي يتتبع الأسهم العالمية، في نهاية سبتمبر، للربع الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

جاء الانخفاض في الربع الثالث بنسبة 7 بالمئة في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرون من استمرار ارتفاع التضخم، والصعود الجامح للدولار، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة حول العالم، الأمر الذي يهدد بخنق النمو الاقتصادي. ( سكاي نيوز

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