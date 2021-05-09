دفعة مقدمة من رواتب متقاعدي الضمان اليوم

الوكيل الإخباري- تبدأ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، اليوم الأحد ، بصرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي للشهر الحالي ، وذلك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بعيد الفطر السعيد.

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وبينت المؤسسة في بيان أصدرته في وقت سابق ، بأن مقدار الدفعة التي سيتم صرفها مقدماً بواقع (30%) من الراتب الصافي للمتقاعد الفعال و بحد اقصى (300) دينار، موضحةً بأن هذه الدفعة المقدمة ستشمل ورثة المتقاعدين وبواقع (50%) من صافي نصيب المستحق.



وأوضحت المؤسسة بأن الدفعة المقدمة ستشمل نحو (250) ألف متقاعد وسيتم خصمها من الراتب التقاعدي لشهر أيار في تاريخ صرفه الإعتيادي.