الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 09-05-2021 08:25 ص

بواقع (30%) من الراتب الصافي

دفعة مقدمة من رواتب متقاعدي الضمان اليوم

روا
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري- تبدأ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، اليوم الأحد ، بصرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي للشهر الحالي ، وذلك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بعيد الفطر السعيد.

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وبينت المؤسسة في بيان أصدرته في وقت سابق ، بأن مقدار الدفعة التي سيتم صرفها مقدماً بواقع (30%) من الراتب الصافي للمتقاعد الفعال و بحد اقصى (300) دينار، موضحةً بأن هذه الدفعة المقدمة ستشمل ورثة المتقاعدين وبواقع (50%) من صافي نصيب المستحق.

وأوضحت المؤسسة بأن الدفعة المقدمة ستشمل نحو (250) ألف متقاعد وسيتم خصمها من الراتب التقاعدي لشهر أيار في تاريخ صرفه الإعتيادي.

 

 

 




 

 


 

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