الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

حالة الطرق حتى الـ 3:00 عصرا - أسماء

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الخميس، 03-03-2022 09:41 ص

دولتان عربيتان بين الأكثر إيفاداً للطلاب إلى أوكرانيا

d21ca8e5-f3a4-4f56-bab3-f306821db03f_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- بعد وفاة طالب هندي في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، اشتدت الاحتجاجات على إجلاء غير الأوكرانيين من البلاد.

وفتحت الدول المجاورة حدودها أمام اللاجئين بعد بدء الغزو الروسي يوم الخميس، لكن وردت تقارير عديدة عن احتجاز حرس الحدود للأجانب المقيمين في أوكرانيا، وخاصة أصحاب البشرة الملونة.

وتثير قضية طالب الطب الهندي، نافين شيخاربا، الأسئلة حول أعداد الطلاب الأجانب في أوكرانيا، وجنسياتهم.

اضافة اعلان

 

أشارت بيانات جمعتها شركة "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت"، أن الهنود يشكلون الجنسية الأكبر في أوكرانيا بين الطلاب الأجانب، فيما يزاحمهم الطلاب من المغرب، صاحبة المركز الثاني في عدد الطلاب الموفدين إلى أوكرانيا، ومصر في المرتبة السادسة.

وتعد دراسة الطب في أوكرانيا واحدة من أهم المجالات التي تلقى ترحيباً من الطلاب الأجانب، بسبب توفر الدراسة باللغة الإنجليزية، ومصروفاتها المنخفضة مع الجودة العالية للتعليم.

فيما أفادت صحيفة واشنطن بوست أن طالبا جزائريا يدعى محمد طالبي، لقي حتفه في خاركيف وسط القصف، والذي كان يدرس الهندسة وتخرج قبل بضعة أشهر.

من بين حوالي 20000 مواطن هندي يعيشون في أوكرانيا، فإن الغالبية هم طلاب وفقاً لأرقام اليونسكو، حيث كان أكثر من 14000 مواطن هندي يدرسون في أوكرانيا اعتباراً من عام 2020.

ويشكل الطلاب الدوليون من شمال إفريقيا، والقوقاز، وآسيا الوسطى، الغالبية العظمى، فيما تأتي المجموعات الأكبر التالية من الطلاب الأفارقة من نيجيريا وغانا (1394 طالباً).

 

 

العربية

إقرأ ايضا
1640247173_905_202758_russiatankswwii1232779724-770x435

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

5ed4acf84c59b76a1e644716

المركزي الأوروبي يعلق نشر سعر صرف اليورو أمام الروبل الروسي

فرص-عمل-في-السعودية-للمصريين

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

91-2

الذهب يتماسك مع حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

2735cba5-2f1e-4f9d-9d1f-8861028414fe

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

a350a827-7980-4e58-873a-11463f32590b_16x9_1200x676

السعودية تعتزم إتاحة 27 مشروعاً تضم 190 ألف وحدة سكنية

أخبار متعلقة
1111111-2

ما هي خيارات أوروبا حال تعطل إمدادات الغاز الروسي؟

6214a7bf42360475cb3444a8

أسعار الغاز في أوروبا تحلق على خلفية أحداث أوكرانيا

نورد-ستريم-2

الرئيس الأوكراني يدعو لإغلاق خط غاز “نورد ستريم 2” الروسي

928f9f5c-3149-4297-b9d0-7ce3133857f4_16x9_1200x676

أزمة الطاقة في أوروبا.. تحركات جديدة لتأمين الغاز الطبيعي

60-1

ارتفاع أسعار النفط عالميا

6213473e423604252d160646

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره