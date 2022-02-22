أزمة الطاقة في أوروبا.. تحركات جديدة لتأمين الغاز الطبيعي

الوكيل الاخباري- أعلنت مسؤولة بارزة بالمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة بينما يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا.

اضافة اعلان

ومتحدثة بعد ثلاثة أيام من وثيقة أظهرت أن بروكسل ربما تفرض حدا أدنى لمتطلبات تخزين الغاز، أشارت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إلى قوانين سارية بالفعل في بعض الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء.



كما أبلغت سيسمون مؤتمرا صحافيا في مدريد أمس الاثنين "في الوقت الحالي هذا تشريع وطني. وعلينا أن ندرس ما إذا كان هذا التشريع ضروريا على مستوى الاتحاد الأوروبي." وقالت: "علينا أن نستعد لموسم التدفئة القادم".

العربية