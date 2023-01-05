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الخميس، 05-01-2023 11:58 ص

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بخفض الديون والتضخم للنصف

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الوكيل الإخباري - تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بخفض الدين القومي وكبح معدلات التضخم المرتفعة، وذلك خلال عرض أولوياته للعام الجديد.

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تأتي وعود سوناك، في وقت تواجه فيه البلاد إضرابات متزايدة وخدمة صحة متهالكة، كما أن استطلاعات الرأي أثبتت تراجع شعبية حزبه المحافظ الحاكم.


جاءت الأهداف الاقتصادية ضمن خمس أولويات حددها سوناك في أول تصريحاته هذا العام، كما قدم وعوداً بتنمية الاقتصاد ومعالجة قضايا الهجرة وتحسين مستوى الرعاية الصحية.


قال سوناك في خطاب ألقاه بشرق لندن إن "هذه هي أولويات المواطنين وأولويات حكومتنا.. وإما أن ننفذ ذلك أو لا، دون خداع ودون غموض: إما أننا نقدمها لك أو لا نقدمها".


يواجه سوناك، الذي تولى قبل أقل من ثلاثة أشهر، أزمات متعددة مثل تعطيل خدمات الصحة الوطنية والسكك الحديدية بسبب الإضرابات العمالية، وضغوط التكلفة القياسية للمعيشة واقتصاد ربما يعاني بالفعل من ركود. ( اقتصاد الشرق)

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