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الأربعاء، 30-12-2020 02:05 م

تحديد أسعار منتجاته

روسيا .. بوتين يوقع على قوانين لتنظيم سوق التبغ

تبغ
فلاديمير بوتين


الوكيل الإخباري - وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يضع حدا أدنى موحدا لأسعار منتجات التبغ في روسيا، وتم نشر نص القانون  على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم.

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ويشدد القانون الجديد على سياسة التسعير لبيع منتجات التبغ في روسيا.


كذلك وقع الرئيس الروسي على قانون يحدد الحد الأقصى المسموح به لنقل منتجات التبغ داخل روسيا بالنسبة للأفراد (الأشخاص العاديين)، كذلك تم نشر هذه الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية ، الأربعاء.


ووفقا للقانون الجديد فإنه يحظر على الأشخاص حيازة أكثر من 200 سيجارة عند تنقلهم داخل روسيا.


وذكر العاملون على القانون في وقت سابق أن المبيعات غير المنضبطة لمنتجات التبغ تشكل تهديدا للمصالح الاقتصادية لروسيا، حيث يؤدي نمو التجارة غير الشرعية إلى انخفاض في إيرادات الميزانية الروسية.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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