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السبت، 02-09-2023 09:22 ص

روسيا تدخل قائمة أكبر مصدري القمح إلى البرازيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الإحصاء البرازيلية استيراد البلاد قمحا روسيّا بقيمة 108.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري، لتدخل روسيا بذلك قائمة أكبر موردي الحبوب إلى البرازيل.

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واستوردت البرازيل في الأشهر السبعة الأولى من العام 380 ألف طن من القمح من روسيا بقيمة 108.5 مليون دولار، في حين لم تتم أي عمليات شراء في نفس الفترة من العام الماضي. 

ووفقا لنتائج الفترة من يناير إلى يوليو، حلت روسيا لأول مرة بين أكبر خمسة مصدرين للحبوب إلى البرازيل، لتحتل المرتبة الرابعة.


وكانت الأرجنتين هي الرائدة التقليدية في توريد الحبوب إلى البرازيل، حيث باعتها مليوني طن من الحبوب مقابل 736.3 مليون دولار خلال سبعة أشهر من هذا العام.


وفي المركز الثاني حلت باراغواي التي استوردت منها البرازيل 886 ألف طن من الحبوب بقيمة 290 مليون دولار. 


وأصبحت الأوروغواي ثالث أكبر مورد للحبوب إلى البرازيل.

 

RT

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