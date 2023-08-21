روسيا تمد مصر بكمية كبيرة من القمح

الوكيل الاخباري- وصلت سفينة ترفع علم جزر مارشال، إلى مصر في ميناء دمياط قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ33 ألف طن قمح، لصالح القطاع الخاص.

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ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء في دمياط من القمح 125 ألفا و575 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150 ألفا و595 طنا.



ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية رغم الأزمة الأوكرانية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية.



وفي 11 يناير من العام الجاري، أصدرت روسيا بيانا أكدت فيه أنها واصلت رغم عطلة رأس السنة الجديدة شحن الحبوب إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها مصر، حيث زادت الصادرات في الفترة من 1 يناير إلى 8 يناير.



وقالت يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي إن صادرات القمح تضاعفت إلى 963 ألف طن مقابل 480 ألف طن عن نفس الفترة من عام 2022 كما زادت صادرات الذرة بنسبة 27٪ لتصل إلى 44.5 ألف طن.



وأشارت إلى أن مصر احتلت الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 آلاف طن قبل عام.